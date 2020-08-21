Азербайджанские села на линии соприкосновения обеспечены качественным электроснабжением (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Аранское региональное управление снабжения и сбыта электроэнергии в населенных пунктах на линии соприкосновения ведет масштабные реконструкционные работы на электросетях. Цель состоит в том, чтобы обеспечить более качественное и устойчивое электроснабжение сел и поселков, где также проживают вынужденные переселенцы.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО "Азеришыг", 35/10-киловольтная подстанция "Беюк Бахманлы" Физулинской электрической сети полностью реконструируется с увеличением мощности. Подстанция питает четыре села с населением около 20 000 человек, включая вынужденных переселенцев, а также насосную станцию, обеспечивающую питьевой водой Физулинский район.

Расположенная на территории Бейлаганской электрической сети 35/10-киловольтная подстанция "Достлуг", имеет стратегическое значение. Она также реконструирована по последнему слову техники с повышением мощности. Подстанция обеспечивает электроэнергией воинские части, аэропорт, насосы, снабжающие питьевой водой район, артезианские скважины, городок беженцев и вынужденных переселенцев, а также несколько крупных промышленных предприятий.

Также начаты работы по реконструкции расположенной на линии соприкосновения 35/10-киловольтной подстанции "Хиндиристан" Агдамской электрической сети. Построенная 50 лет назад подстанция обеспечивает стабильной и качественной электроэнергией восемь сел и один поселок, а также более 220 артезианских скважин и воинскую часть. Полностью реконструируется система электроснабжения в селах Ахмадагали и Чыраглы в Агдаме, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. Села обеспечены новыми воздушными линиями электропередачи, кабелями, трансформаторами и новыми счетчиками. В общей сложности около 2500 жителей села будут обеспечены более устойчивой и качественной электроэнергией.

Еще одной реконструируемой подстанцией является "Бахрамтепе", расположенная в Имишлинском районе. Подстанция, обеспечивающая электроэнергией более 10 000 жителей, также снабжает энергией несколько промышленных предприятий и артезианские скважины.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)