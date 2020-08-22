Как повлияла пандемия COVID-19 на нефтегазовый сектор Казахстана
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Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация удовлетворительная
Президент Ильхам Алиев: Электроэнергетическая отрасль Азербайджана переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития
Президент Ильхам Алиев: Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности
Президент Ильхам Алиев: Cегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане
В Азербайджане десятки выздоровевших от COVID-19 изъявили желание сдать кровь для лечения активных больных
Заведующий реанимационным отделением клиники Азербайджанского медуниверситета о второй волне коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 171 человек
В Институте истории издана новая книга по истории переселения армян на земли Северного Азербайджана (ФОТО)
Yelo Bank продолжает безвозмездно поддерживать социально уязвимые группы населения в создании своего бизнеса (ФОТО)