WTL разрабатывает в Туркменистане ряд проектов для промышленной отрасли

БАКУ/Trend/ - Westport Trading Europe Limited разрабатывает в Туркменистане ряд проектов для промышленной отрасли с учётом сохранения экологической среды.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Электронную газету нефтегазового комплекса Туркменистана, сказал директор филиала WTL в Туркменистане, Аллаберды Ильясов.

По его словам, компания создала в стране образцы оборудования нового поколения, которые используются в нефтепереработке.

Отмечается, что в целях сохранения природы при добыче и переработке нефти и газа необходима разработка чистых процессов и утилизация отходов, очистка газовых выбросов нефтехимических производств и сточных вод, мониторинг загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепродуктами и прочее.

"К числу важнейших направлений предотвращения загрязнения атмосферы относится совершенствование технологических процессов. Кроме этого, нефтеперерабатывающие предприятия оснащаются системами очистки", - сказал Ильясов.

Согласно источнику, на сегодняшний день, компания начала строительство комплекса установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона. Так, установка замедленного коксования предназначена для переработки всех тяжёлых остатков на заводе в более ценные светлые нефтепродукты и электродный кокс.

В целом, в Туркменистане охрана окружающей среды обеспечивается в целом ряде отраслей промышленности, связанных как с добычей нефти, так и с её транспортировкой, переработкой и использованием.

(Автор: Джейла Алиева)

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