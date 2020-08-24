В Иране осуществлены 3 важных энергетических проекта

Газопроводы вместе с 5 станциями повышения давления газа можно считать важнейшим проектом, введенным сегодня в эксплуатацию.

Этот трубопровод протяженностью 1850 км обеспечит более стабильность в экспорте газа в западные и северо-западные соседние страны-потребители иранского газа.

Также сегодня по распоряжению президента в режиме видеоконференции были открыты установки по очистке газа, этана и метанола "Bushehr Petrochemical" с годовой производственной мощностью 4 миллиона тонн.

Первая фаза "Bushehr Petrochemical" будет приносить стране около 370 млн. евро в год. Проект способствовал открытию рабочих мест для 1500 человек.

Третий проект, который был открыт сегодня, - это открытие электростанции Западный Карун и вспомогательных объектов, все из которых были разработаны и реализованы иранскими специалистами.