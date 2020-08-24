Британская SSE запустила цифровую торговую платформу для своей "умной" энергосети

Британский энергопровайдер SSE объявил об одновременном запуске "интеллектуальной" энергосети и цифровой торговой платформы SSE Enhance для балансировки спроса и предложения. Об этом сообщило в понедельник издание Power Technology, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сочетание нового цифрового решения с расширенным предложением распределенной энергии означает, что теперь мы cможем предложить клиентам более выгодные и эффективные решения для снижения как затрат на электроэнергию, так и уровня выбросов CO2 и воздействия на окружающую среду", - сказал директор по стратегии и цифровым услугам SSE Стивен Стед.

Новое решение позволит клиентам SSE экономить затраты за счет оптимизации энергопотребления с учетом текущей динамики сетевой нагрузки, а также получать дополнительную плату за возвращение излишков энергии в сеть в периоды пикового спроса. Кроме того, потребители смогут установить режим подачи энергии с приоритетным использованием собственных активов, таких как солнечные панели и ветрогенераторы.

Платформа SSE Enhance была построена на базе системы управления энергоресурсами ANM Strata, разработанной шотландской технологической компанией Smarter Grid Solutions (SGS). В настоящее время решениями SGS пользуются такие энергопровайдеры, как UK Power Networks и California Edison.