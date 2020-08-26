Стратегия Казахстана по развитию ВИЭ остается неизменной, несмотря на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Изменений в стратегических документах Казахстана во части развития возобновляемых источников энергии на сегодняшний день не имеется, сообщили в понедельник Trend в министерстве энергетики Казахстана.

Как отметили в министерсве, согласно Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике", развитие производства возобновляемых источников энергии, является одним из ключевых индикаторов зеленой энергетики.

Так, в Концепции перехода Республики Казахстана к "зеленой" экономике и "Стратегии Казахстан – 2050" поставлены цели довести долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе страны до 3 процентов в 2020, до 30 процентов в 2030, и до 50 процентов в 2050 году.

"Планы страны по развитию ВИЭ из-за КВИ (коронавирусная инфекция) не изменились – мы будем достигать поставленных целей", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что согласно Стратегическому и операционному планам министерства на текущий год, в части ВИЭ, утверждены следующие мероприятия:

- "Достижение объема вырабатываемой электроэнергии ВИЭ 3,15 миллиарда кВтч по итогам 2020 года";

- "Проведение аукционных торгов 2020 года".

"Министерством на ежеквартальной основе ведется мониторинг действующих объектов ВИЭ. Так по итогам первого квартала 2020 года выработка электрической энергии объектами ВИЭ составила порядка 548,4 миллиона кВтч. Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за первый квартал 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года составляет – 58 процентов", - отметили в министерстве.

По словам представителя министерства, по итогам первого полугодия выработка электрической энергии объектами ВИЭ составила порядка 1433,56 миллиона кВтч.

"Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за первое полугодие 2020 года по сравнению с первое полугодием 2019 года составляет – 55 процентов", - сказали в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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