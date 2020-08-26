ЕБРР помогает Азербайджану определиться с реальными ценами на ВИЭ

БАКУ/ Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) помогает Азербайджану определиться с реальными рыночными ценами на конкретные виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сказали Trend в Банке.

"Мы видим огромный потенциал в секторе возобновляемых источников энергии в Азербайджане и стремимся оказать реальную поддержку в этой области. В стране предпринимаются постоянные усилия по реформированию энергетического рынка и улучшению делового климата, готовится новая законодательная база для поддержки развития сферы ВИЭ. Ожидается, что проект закона о ВИЭ обеспечит правовую основу для развития проектов в этой сфере в стране. Проект предусматривает различные механизмы поддержки, в том числе проведение аукционов", - сказали в ЕБРР.

Как ведущая организация, финансирующая проекты ВИЭ в своем регионе, ЕБРР поддерживает усилия по запуску торгов в сфере ВИЭ через аукционы.

"Наша работа направлена ​​на то, чтобы помочь министерству энергетики определиться с реальными рыночными ценами на определенные ВИЭ и создать справедливый и прозрачный процесс аукционов. Мы приняли во внимание недавно объявленные планы правительства по разработке пилотного проекта по солнечной и ветровой энергии. Данные проекты обеспечат развитие этого зарождающегося сектора", - сказали в Банке.

(Автор: Ляман Зейналова)

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