Азербайджан сократил экспорт нефти в Германию
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«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами
Пандемия COVID-19 актуализировала вопрос о максимально безопасном способе деятельности учебных заведений
TƏBİB принял решение приостановить работу двух медучреждений Ширвана, где выявлены недочеты в связи с коронавирусом
Изменения в таможенных правилах Азербайджана обеспечат прозрачную среду в сфере конкуренции предпринимателей