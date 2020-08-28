"Лукойл" смог восстановить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение суток

"Лукойл" в рамках соглашения ОПЕК+ с мая сократил добычу нефти на 19% или на 310 тыс. баррелей в сутки, но в июле-августе в связи с ослаблениями ограничений восстановил ее в рамках своей квоты в течение суток. Об этом сообщил вице-президент компании Павел Жданов в ходе телефонной конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как показал наш опыт в предыдущей сделке ОПЕК+, остановка низкорентабельных скважин является самым эффективным способом. Мы готовы в сжатые сроки восстановить добычу нефти. Так, в июле мы нарастили добычу на 20 тыс. б/с, а в августе еще на 60 тыс. б/с. И на большинстве скважин мы смогли сделать это в течение суток", - сказал он.

Первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын сообщил, что "Лукойл" сохраняет прогноз по объему капитальных затрат в 2020 году на уровне 450-500 млрд рублей.

"На прошлом году мы заявили об оптимизации инвестпрограммы текущего года. По итогам второго квартала фактически экономия составила порядка 25 млрд рублей. Мы ожидаем еще большей экономии во втором полугодии. Мы подтверждаем наш прогноз по капзатратам на 2020 год в диапазоне от 450 до 500 млрд рублей", - сказал он.

Изначально компания планировала капитальные затраты на уровне 550 млрд рублей.

Матицын также отметил, что "Лукойл" против внесения изменений в правила налогообложения уже после их утверждения и рассчитывает на взвешенное решение регуляторов по вопросу корректировки НДД.

"Мы считаем, что НДД - это самый эффективный способ стимулирования инвестиций в разработку, несмотря на то, что механизм новый, на наш взгляд, он уже убедительно доказывает свою эффективность по ряду наших проектов. Мы всегда против внесения изменений в правила налогообложения уже после их утверждения - инвестиционный цикл в нашей отрасли длинный. Надеемся, что решение по НДД будет взвешенным и с интересом недропользователей и регуляторов", - сказал он.

В компании добавили, что совет директоров "Лукойла" рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах в октябре 2020 года.