США в июне впервые увеличили добычу нефти после кризиса на 4,2%
Добыча нефти в США в июне начала расти впервые после падения этой весной, вызванного пандемией коронавируса. В первый месяц лета добыча нефти выросла на 4,2% к маю, до 10,44 млн б/с. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишется в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Год назад добыча нефти в США впервые в истории превысила 12 млн б/с. Она держалась выше этого уровня вплоть до марта, когда из-за введенных ограничений и мер по самоизоляции спрос на нефть упал во всем мире на 20-25%. В апреле американская добыча в 48 континентальных штатах снизилась почти на 6%, до 11,5 млн б/м, а в мае рухнула к июню еще на 17%, до 9,6 млн б/с.
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