ОАЭ превысили квоту по добыче в рамках ОПЕК+ в августе

Добыча нефти в ОАЭ в августе на 100 тысяч баррелей в сутки превысила квоту по ОПЕК+ из-за сезонного роста спроса на внутреннем рынке, но были предприняты меры по компенсации этого объема. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из слов министра энергетики страны Сухейля аль-Мазруи.

Целевой уровень по добыче нефти для ОАЭ в рамках сделки ОПЕК+ с августа по декабрь составляет 2,59 миллиона баррелей в сутки.

"Хотя добыча нефти в ОАЭ в августе выросла до 2,693 миллиона баррелей в сутки, были предприняты меры по компенсации этого временного роста, связанного с летним пиком спроса на электроэнергию в стране, который требует увеличения добычи нефти и попутного нефтяного газа", — написал аль-Мазруи в своем микроблоге в Twitter.

В частности, министр сообщил, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) уведомила покупателей своей нефти о сокращении в октябре программы поставок на 30% по всем сортам. Для сравнения, сентябрьская программа была сокращена лишь на 5%. "ОАЭ остаются полностью привержены соглашению ОПЕК+, как уже продемонстрировали в июне, когда дополнительно, сверх своих обязательств, сократили добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки", — добавил аль-Мазруи.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом ОПЕК+ в новом соглашении создал механизм компенсаций, в рамках которого не полностью выполнявшие свои обязательства страны должны до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Среди таких "двоечников" назывались Нигерия, Ирак, Казахстан, Ангола и ряд других производителей.