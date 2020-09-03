Казахстан значительно сократил поставки нефтепродуктов в Азербайджан
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Президент ГА ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19
Объявлен конкурс по приему курсантов в турецкий Университет медицинских наук и Военно-медицинскую академию России
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию заново отстроенного учебного корпуса UNEC
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы
Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность
Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов