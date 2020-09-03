Начались тестовые поставки азербайджанского газа в Европу по TANAP - турецкие СМИ

БАКУ /Trend/ - Начались тестовые поставки газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз-2» в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, газ будет поставляться через Адриатическое море в Италию по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который соединяется с TANAP на турецко-греческой границе.

Источники отметили, что ТАР был заполнен газом для испытаний трубопровода. Кроме того сообщается, что TAP будет полностью введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы до конца года первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, 550 которых будут проложены по территории Греции, 215 километров - в Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - в Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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