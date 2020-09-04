23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет: Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани объявил, что из 188 плотин в стране 44 плотины были открыты при его правительстве, передает Trend со ссылкой на İRNA.
«Из 188 плотин в стране 44 плотины были открыты при моем правлении, а другие плотины достраиваются. Мы надеемся, что эти плотины будут введены в эксплуатацию при нашем правительстве, потому что подготовка инфраструктуры необходима для развития», - отметил он.
С начала срока Рухани в 2013 году 44 плотины были сданы в эксплуатацию. Отмечается, что с начала только этого года было открыто 5 плотин.
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