Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются

Энергетика 4 сентября 2020 15:48 (UTC+04:00)
Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту в пределах 0,9% после падения утром и в течение предыдущих двух торговых сессий. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 44,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 41,73 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,8%, в среду и четверг котировки снижались.

Стоимость нефти коррекционно растет после двух сессий снижения. Несмотря на рост котировок в пятницу, по итогам недели нефть может показать снижение в цене до 3%.

Опасения по спросу на нефть были связаны с негативной макростатистикой по США, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив восстановления экономики.

Рынки при этом ожидают важную статистику по США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Так, станут известны данные по безработице и динамике числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в стране в августе.

"Опасения по спросу находятся в центре внимания трейдеров. Сегодняшний отчет по рабочим местам в несельскохозяйственных отраслях США будет внимательно отслеживаться, и слабые данные могут стать следующим катализатором снижения", — цитирует агентство Рейтер слова нефтяного брокера PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом
Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции
Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции
В Ереване прогремел взрыв, обрушилось жилое здание (ФОТО)
В Ереване прогремел взрыв, обрушилось жилое здание (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане утвержден список ветеринарных услуг, финансируемых из бюджета Экономика 16:16
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE: General Test Общество 16:14
У 33 граждан, эвакуированных в Азербайджан из России, выявлен COVİD-19 - TƏBİB Общество 16:10
USAID о текущих проектах по поддержке женского предпринимательства в Азербайджане Бизнес 16:08
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве образования" - Указ Политика 16:06
Туркменистан увеличил импорт кислот из стран ЕАЭС Бизнес 15:58
Завотделом БТА Хикмет Бабаев освобожден от занимаемой должности Общество 15:57
Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются Энергетика 15:48
Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева — пример для всего тюркского мира — эксперт Политика 15:41
Бакинский морской порт расширяет сотрудничество с портами Туркменистана и Казахстана Транспорт 15:40
Позиция Президента Азербайджана, продемонстрированная на встрече с послом Греции - еще один образец турецко-азербайджанской дружбы и братства - депутат Политика 15:30
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о выдаче планшета каждой семье Общество 15:27
В Азербайджана есть лица, которые полностью уклоняются от уплаты алиментов - Минюст Общество 15:23
Всемирно известный француз с азербайджанскими корнями получил приз за вклад в мировое киноискусство Культура 15:14
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 15:12
В Абшероне при получении взятки задержано должностное лицо (ВИДЕО) Происшествия 15:07
Бактрансагентство: Въезд на проспект Азадлыг закрыт Происшествия 15:03
Узбекистан и Кыргызстан планируют расширить пропускную способность дорог на приграничных КПП Узбекистан 15:00
В Нахчыване охрана здоровья военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:00
Доходы бюджета Узбекистана могут оказаться ниже официальных прогнозов Узбекистан 15:00
Опубликованы данные по активности Афганистана на товарно-сырьевой бирже Туркменистана в августе Бизнес 14:54
Туркменистан рассматривает возможность сотрудничества с новыми итальянскими компаниями Бизнес 14:44
Абитуриенты-рекордсмены первой группы специальностей выберут Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 14:43
Пятеро выпускников школ Баку набрали максимальный результат на приемных экзаменах (ФОТО) Общество 14:42
Урок Греции про «тройной формат», который с участием Еревана превратился в «ось зла» Политика 14:41
Центр развития МСБ поощряет создание новых субъектов предпринимательства в Азербайджане Бизнес 14:38
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного колледжа Соединенного Королевства Brooke House Общество 14:37
В ВОЗ не ожидают массовой вакцинации от коронавируса до середины 2021 года Европа 14:36
В Баку строительный кран упал на жилое здание (ВИДЕО) Происшествия 14:36
Выпускник Бакинской высшей школы нефти назван «Успешным студентом года» Общество 14:32
Азербайджанский депутат предлагает открыть моллы Экономика 14:22
Минтруда Азербайджана прокомментировало информацию о задержании главы филиала Госфонда соцзащиты Общество 14:15
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за август Бизнес 14:13
Акопян готовит армянских женщин к нападению на мирных азербайджанцев - итальянская пресса Политика 14:11
В Азербайджане отменяются ограничения на встречи разведенных родителей с детьми Общество 14:10
В Азербайджане разрабатывается мобильное приложение по учету информации о должниках Общество 14:07
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) Общество 14:05
Азербайджан планирует организацию инвестиционных миссий за рубежом Бизнес 13:54
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Бинагади Общество 13:29
Туркменское предприятие экспортировало большой объем полипропиленовой продукции в Узбекистан Бизнес 13:28
Прорабатывается вопрос восстановления работы Объединенной энергетической системы ЦА Энергетика 13:27
В субботу в Баку сохранится комфортная погода Общество 13:26
В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву Россия 13:22
Невеста погибла во время съемки свадебных фотографий Интересное 13:22
Полиция США обнаружила в Далласе украденную 18 лет назад в Италии картину XIX века США 13:09
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководителя партии Происшествия 13:00
Минфин Азербайджана обнародовал прогноз по ВВП на следующие четыре года Финансы 12:59
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA (ФОТО) Политика 12:58
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110 Россия 12:54
В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности Общество 12:52
Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники Другие страны 12:51
Обнародован прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на ближайшие четыре года Финансы 12:50
ЦБА проведет очередной депозитный аукцион Финансы 12:50
В нескольких городах Израиля установлены новые температурные рекорды Израиль 12:49
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета в Исмаиллы Общество 12:45
Минюст Азербайджана о проблемных кредитах Экономика 12:40
Минздрав Грузии упрощает требования для ресторанов открытого типа Грузия 12:39
Минфин Азербайджана о прогнозируемых расходах госбюджета в 2021 году Финансы 12:33
Лица, осужденные за обязательства по долгам, не освобождаются от обязанности их исполнения - Минюст Общество 12:29
Производство бумаги запустят в Северо-Казахстанской области Казахстан 12:20
Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов Политика 12:11
В Азербайджане будет реализован проект, связанный с частными исполнительными чиновниками Общество 12:06
В Баку прошел "Диктант Победы" (ФОТО) Социум 12:05
USAID способствует развитию животноводческого сектора Туркменистана Бизнес 12:02
Помощник Президента Азербайджана встретился с религиозными деятелями в Гяндже (ФОТО) Политика 11:58
В Баку начинается суд над блогером, обвиняемым в антигоссударственных призывах Происшествия 11:48
В Азербайджане проводиться фумигация фруктов и овощей Бизнес 11:47
ОПЕК отложила встречу по случаю 60-летия организации из-за пандемии Энергетика 11:37
В Масаллы завершилась реконструкция 24 водоемов Экономика 11:33
Из Грузии в Азербайджан возвращены еще 123 соотечественника Общество 11:33
Трое азербайджанцев будут учиться в престижных вузах Казахстана Общество 11:23
Турция всегда ощущает поддержку Азербайджана – администрация президента Турции Турция 11:16
Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup II» Экономика 11:15
Американские компании поддерживают развитие коммерческой деятельности в Туркменистане Бизнес 11:14
Единственный в мире дом из пузырей выставлен на продажу Интересное 11:04
Азербайджанские художники будут продавать свои работы онлайн Культура 11:03
Российский сельхозпроизводитель нацелен на увеличение экспорта в Азербайджан Бизнес 11:02
Цены на азербайджанскую нефть снизились Финансы 10:54
Президент Азербайджана довел до внимания, что во главе всей дипломатии и политики стоят азербайджано-турецкие отношения - депутат Политика 10:45
Сокращается экспорт продукции оборонпрома Турции на мировые рынки Турция 10:16
Туркменистан и Италия планируют использовать природный газ в совместном производстве Энергетика 10:14
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении Политика 10:13
Минтруда Азербайджана запускает услугу "Пенсионный калькулятор" Экономика 10:08
В Азербайджане сегодня сдают экзамен более 2300 учителей Общество 09:56
Цены на драгметаллы в Азербайджане продолжают снижаться Финансы 09:55
Дональд Трамп заявил, что летальность коронавирусной инфекции в США снизилась на 85% США 09:53
Объем перевалки грузов из Франции через порты Турции превысил 2 млн тонн Турция 09:44
Бахрейн открыл свое воздушное пространство для израильских самолетов Израиль 09:41
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 211,1 тыс. человек Россия 09:39
В январе-июле 2020 г. сократился экспорт Турции в страны ОЧЕС Турция 09:36
В этом году в Казахстане модернизируют 216 сел Казахстан 09:34
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил 20 млн тонн Турция 09:33
Курс евро по отношению к манату вырос Финансы 09:31
Снижение цен в Грузии продолжается, но темпы уменьшились Грузия 09:26
В Новой Зеландии ограничения из-за коронавируса сохранятся до середины сентября Другие страны 09:15
В июле Турция сократила товарооборот с Узбекистаном Турция 09:09
Литва рассматривает ж/д Баку-Тбилиси-Карс как альтернативный маршрут для доставки товаров в Китай Транспорт 09:03
Из Ирана было поставлено 38 млн. тонн ненефтяных товаров Экономика 09:02
Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет Другие страны 08:57
Все новости