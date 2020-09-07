SOCAR готовится к переходу на Индустрию 4.0

Энергетика 7 сентября 2020 11:04 (UTC+04:00)
SOCAR готовится к переходу на Индустрию 4.0
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