Нефть дешевеет в пределах 2% на фоне снижения отпускных цен Saudi Aramco

Цены на нефть в понедельник днем немного ускорили темпы падения после снижения саудовской компанией Saudi Aramco октябрьских цен на свою нефть. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,69%, до 41,94 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,79%, до 39,06 доллара за баррель. Утром снижение составляло 1-1,4%.

Давление на нефтяные котировки оказывает беспокойство инвесторов по поводу того, что восстановление спроса на это сырье происходит недостаточно быстро. Поводом для новых опасений стало решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизить октябрьские отпускные цены на нефть всех сортов для потребителей в Азии и США.

"Настроения испортились, и в дальнейшем возможно давление на цены из-за растущего желания продавать", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee)