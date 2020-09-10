В Азербайджане состоялись обсуждения по диагностике системы газоснабжения

БАКУ/Trend/ - Под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова прошла видеоконференция между членами Рабочей группы по диагностике системы газоснабжения и представителями международной консалтинговой компании.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Как сообщается, на мероприятии был обсужден предварительный отчет о диагностических тестах, проведенных международной консалтинговой компанией с целью разработки предложений для повышения эффективности системы газоснабжения страны и обеспечения удовлетворения потребностей населения.

Отметим, что подготовка предложений по реформам в сфере газоснабжения в стране была поручена Министерству энергетики Указом Президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики». Приказ также содержит положение о подготовке нового законопроекта Азербайджанской Республики «О газоснабжении» на основе предложений Министерства энергетики.

(Текст: Жаля Гасымова)