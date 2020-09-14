ОПЕК обнародовал прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

Энергетика 14 сентября 2020 16:06 (UTC+04:00)
ОПЕК обнародовал прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
«Росатом» планирует запустить центр обработки данных в Узбекистане
«Росатом» планирует запустить центр обработки данных в Узбекистане
АО «Кизилкумцемент» построит новую технологическую линию по производству клинкера
АО «Кизилкумцемент» построит новую технологическую линию по производству клинкера
ЦБ Узбекистана разместил облигации для банков на 200,8 млрд. сумов
ЦБ Узбекистана разместил облигации для банков на 200,8 млрд. сумов
Лента новостей
В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты - Малейка Аббасзаде Общество 17:03
Минтранспорта Азербайджана об интернет-услугах в период пандемии ИКТ 17:00
Стоит учесть, что в журнале "Абитуриент" названий некоторых специальностей нет - Малейка Аббасзаде Общество 16:52
В Стамбуле пройдет концерт в честь братских народов Азербайджана и Турции Звёздный мир 16:50
В России занято около 80% коек для пациентов с коронавирусом Россия 16:49
В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня Общество 16:48
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с началом учебного года Общество 16:48
Прядь волос Авраама Линкольна продали на аукционе в США за $81 тыс. США 16:48
Минстрой Туркменистана объявляет тендер на строительство творческого центра Тендеры 16:47
Расторгнуты трудовые договора с директорами 18 школ — Управление образования города Баку Общество 16:42
Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕС о кредите на €1,2 млрд Европа 16:39
Увеличилось число плановых мест в рамках приема в Азербайджанский медицинский университет Общество 16:37
ЦБА: Уменьшение количества POS-терминалов связано с лишением лицензий четырех банков страны Финансы 16:36
Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО) Интересное 16:34
Правнучка Муртузы Мухтарова и жители Амирджан выразили признательность за новый парк (ВИДЕО) Политика 16:33
Больница Западной Галилеи прекращает прием коронавирусных больных из-за переполненности Израиль 16:26
Мусье Жордан и дервиш Масталишах в виртуальном пространстве Культура 16:26
В Иране сообщили о завершении создания самого современного спутника страны Экономика 16:18
ГЭЦ Азербайджана о проходных баллах по русскому сектору Общество 16:17
ОПЕК обнародовал прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 16:06
По сравнению с прошлым годом сократилось число плановых мест по I группе - ГЭЦ Азербайджана Общество 16:03
Набравшие свыше 200 баллов в I группе могут поступить в вуз - ГЭЦ Азербайджана Общество 15:58
В этом году в Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших свыше 600 баллов по I группе Общество 15:56
Азербайджанские женщины Европы выразили протест против фотосессии Анны Акопян с оружием в руках Нагорно-карабахский конфликт 15:55
Никому не передавайте личную информацию - председатель ГЭЦ Азербайджана Общество 15:55
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи Россия 15:53
Развитие строительного сектора и градостроительства в Азербайджане в период пандемии. Цифры говорят лучше всех слов! Экономика 15:44
Завершается строительство новых водохранилищ в поселке Гобу (ФОТО) Экономика 15:43
«Росатом» планирует запустить центр обработки данных в Узбекистане Узбекистан 15:42
Румынский портовый оператор UMEX о грузоперевозках с Туркменистаном Транспорт 15:30
Средняя месячная номинальная зарплата по Азербайджану увеличилась более чем на 20% Финансы 15:29
Исполнитель роли Ахмедии Джабраилова: Я оказался живым в гробу, как это было с легендарным партизаном (ФОТО) Культура 15:25
Минобразования Азербайджана предупредило кандидатов в рамках конкурса по приему учителей Общество 15:21
Сократился долг Грузии Азербайджану Финансы 15:13
Румынская UMEX о влиянии COVID-19 на грузоперевозки со странами Каспийского региона Транспорт 15:06
Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию Европа 14:59
В Азербайджане выросли доходы от услуг мобильной связи ИКТ 14:46
На строительство автодороги Сусай-Хыналыг выделены 20,1 миллиона манатов - Распоряжение Политика 14:44
Минобразования Азербайджана о формах школьных занятий в начале нового учебного года Общество 14:39
В Азербайджане выросли капиталовложения в социально-экономическое развитие Финансы 14:38
В Испании начинаются первые клинические испытания вакцины от коронавируса Европа 14:35
АО «Кизилкумцемент» построит новую технологическую линию по производству клинкера Узбекистан 14:33
В Грузии ограничения на регулярные рейсы продлены до 1 ноября Грузия 14:32
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 38 объектов госимущества Финансы 14:31
Еженедельный дайджест энергетического сектора Азербайджана Энергетика 14:28
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Общество 14:28
Работодатели в Азербайджане могут быть освобождены от некоторых штрафов Экономика 14:27
МАГАТЭ направило в Бейрут миссию для исследования радиационной угрозы после взрыва в порту Арабские страны 14:25
Самолет с израильской делегацией приземлился в Вашингтоне Израиль 14:25
Быт бакинских миллионеров... От первого полнометражного фильма до НКВД Крыма и расстрела (ФОТО) Социум 14:21
В Азербайджане учителя будут направлены на курсы по дистанционному преподаванию Общество 14:19
В период глобальной пандемии Грузия увеличила объемы импорта кожаных изделий из Турции Турция 14:10
В промышленном производстве Азербайджана наблюдается спад Бизнес 14:10
Смогут ли клиенты авиакомпаний получить обратно средства при приостановлении возврата авиабилетов в Азербайджане? Экономика 14:05
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла Общество 13:56
Умер пионер жанра регги Социум 13:54
Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанская дружба вечна Политика 13:40
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте (ФОТО) Политика 13:37
БТА: Работа экспресс-автобусов будет прекращена, если уменьшится пассажиропоток Общество 13:36
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке имени Муртузы Мухтарова в поселке Амирджан (ФОТО) Общество 13:25
Настроены решительно! Видеопривет от команды Азербайджана на международном телеконкурсе (ВИДЕО) Культура 13:23
МГ ОБСЕ должна немедленно отреагировать на незаконное заселение Арменией оккупированных территорий Азербайджана - депутат Политика 13:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии школы номер 154 в поселке Амирджан (ФОТО) Политика 13:10
Ирану и Азербайджану предстоит проделать большую работу для развития сотрудничества в области РО-РО судоходства Транспорт 13:09
UMEX готова к расширению прямого сотрудничества с Туркменистаном Транспорт 13:01
Azercell признана «Компанией года» на международном уровне ИКТ 12:57
В бакинском метро строго контролируется соблюдение социальной дистанции Общество 12:56
В Баку построено шесть новых школ Общество 12:55
С новым учебным годом! Поздравление из фильма "Приключения Электроника" на азербайджанском языке (ВИДЕО) Культура 12:54
В Азербайджане в текущем году планируется создание группы страховых экспертов Финансы 12:51
В Азербайджане осуществляются меры по регулированию цен на лекарства Бизнес 12:49
На линии бакинского метро пущены еще два поезда Общество 12:39
«Агросервис» запустил мобильные продажи минеральных удобрений Экономика 12:36
Сборщики iPhone могут войти в индийскую программу господдержки на $6,6 млрд США 12:33
ЦБ Узбекистана разместил облигации для банков на 200,8 млрд. сумов Узбекистан 12:29
50% мощности TAP могут быть доступны в ноябре 2020 года - S&P Global Platts Энергетика 12:29
Турция незначительно сократила товарооборот с Ираном Турция 12:27
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 165 Грузия 12:26
Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана Финансы 12:25
Минсельхоз: Основной целью для нас является повышение экспортного потенциала аграрной продукции Бизнес 12:23
Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным Европа 12:22
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены более 3000 зараженных, 18 больных COVID-19 умерли Израиль 12:20
ЦБА на депозитном аукционе привлёк 100 миллионов манатов Финансы 12:17
ВС Армении обстреляли село Алибейли Товузского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:16
Бакметрополитен о присвоении одной их станций метро имени генерала Полада Гашимова Общество 12:14
Свет от смартфонов оказался опасным для кожи Интересное 12:12
Минфин Туркменистана объявляет аукцион по продаже государственной собственности Финансы 12:10
Завершаются строительные работы на станции "В-3" Бакметрополитена Общество 12:02
На одной из станций бакинского метро в эксплуатацию введен эскалатор (ФОТО) Общество 11:59
Туркменистан поддерживает развитие железнодорожного сообщения в Афганистане Транспорт 11:50
SOCAR открыла в Азербайджане еще одну АЗС Экономика 11:48
Более 29 млн человек в мире заразились коронавирусом Другие страны 11:46
С начала 2020 г. через порты Турции перевезено свыше 800 тыс. автомобилей Транспорт 11:41
Ереван манипулирует темой пандемии в интересах оккупационной армии в Карабахе Политика 11:39
Растет трудовая миграция из Турции в Азербайджан Турция 11:38
Основным приоритетом для страховщиков Азербайджана на новом этапе будет заполнение «пробелов» Финансы 11:38
Сократились грузоперевозки и полеты в турецком аэропорту "Сабиха Гёкчен" Транспорт 11:32
Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе Экономика 11:29
Обнародованы объёмы перевалки доломита через порты Турции Транспорт 11:28
Обнародованы объёмы перевалки бентонита через порты Турции Транспорт 11:28
Все новости