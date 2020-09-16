SOFAZ о продаже валюты на аукционах
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Проект «Поддержка виртуального образования» предоставляет уникальные возможности преподавателям страны
СГБ провела операцию по задержанию группы лиц, поставляющих сильнодействующие вещества в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Посещение школы в определенные дни положительно повлияет на психологическое развитие детей – эксперт Эльчин Сулейманов
В Азербайджане начался прием заявлений для рассмотрения апелляций по результатам экзамена по журналистике
В Товузском, Газахском, Сальянском и Нефтчалинском районах состоялось открытие учебных заведений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Фондом Гейдара Алиева сдаются в эксплуатацию 62 учебных заведения - В Гяндже, Самухе и Уджаре состоялось открытие построенных и реконструированных учебных заведений (ФОТО)