Страны ОПЕК+ в августе исполнили сделку на 101%

Страны ОПЕК+ в августе сократили добычу нефти в рамках соглашения на 7,777 млн баррелей в сутки (б/с), перевыполнив обязательства на 1%, следует из предварительного отчета технического комитета ОПЕК+, подготовленного к сегодняшнему заседанию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, страны ОПЕК, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, в августе соблюдали сделку на 102%, снизив добычу нефти на 4,96 млн б/с - до 21,7 млн б/с. Страны "не ОПЕК" выполнили договоренности на 99%, снизив добычу нефти на 4,55 млн б/с - до 12,62 млн б/с.

При этом договоренности о компенсации перепроизводства нефти, допущенного в мае - июле, участники соглашения не исполнили. Страны, недостаточно сокращавшие добычу нефти в предыдущие месяцы, должны были полностью компенсировать отставание в 2,3 млн б/с в августе - сентябре. Таким образом, в эти два месяца страны ОПЕК+ должны были суммарно снижать добычу на 8,85 млн б/с. Но в августе результат оказался на 1 млн б/с меньше ожидаемого.