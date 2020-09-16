Нефть дорожает уже более чем на 2% на снижении её добычи и запасов в США

Цены на нефть днём в среду ускорили темпы роста, прибавляя уже более 2%, на фоне негативного влияния урагана на добычу сырья в США и данных Американского института нефти (API) о падении запасов "черного золота" в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,32%, до 41,47 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI – на 2,48%, до 39,23 доллара за баррель.

"Поддержку ценам на нефть оказывают данные API и природные катаклизмы, несмотря на неблагоприятный фундаментальный и технический фон", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Юджина Вайнберга (Eugene Weinberg).

Согласно данным API, запасы нефти в США по результатам прошлой недели снизились на 9,5 миллиона баррелей. Официальные данные будут опубликованы минэнерго США позднее в среду.

Инвесторы также продолжают следить за природной ситуацией в США. Из-за урагана "Салли", бушующего в Мексиканском заливе, американскими нефтедобывающими компаниями было остановлено около четверти добычи этого сырья.