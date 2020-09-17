Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата

Энергетика 17 сентября 2020 09:29 (UTC+04:00)
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