TEPCO: Спрос на электроэнергию в Грузии превысит предложение

БАКУ/Trend/ - Предполагается, что из-за роста ВВП рост спроса на электроэнергию превысит рост предложения электроэнергии в Грузии.

Об этом Trend сообщил пресс-секретарь Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) г-н Джоджи Хара.

По его словам, в последнее время импорт электроэнергии в три раза превышает ее экспорт.

"В условиях экономического роста после 2012 года в эксплуатации находятся более двадцати новых гидроэлектростанций. В дальнейшем планируется расширение сети электропередачи между соседними странами, а также строительство новых электростанций для экспорта электроэнергии в соседние страны в которых, как в Турции, растет спрос на электроэнергию", - сказал Джоджи Хара, рассказывая о планах TEPCO.

Как он отметил, потенциал гидроэнергетики в Грузии составляет примерно 40 ТВт-ч, и у нее есть новый план развития в размере примерно 3,4 ГВт на следующие десять лет, что является обширным пространством для развития.

TEPCO является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупная авария из-за мощного землетрясения и цунами. В настоящее время холдинг с несколькими дочерними предприятиями работает в четырех бизнес-сегментах. Широкий спектр деятельности TEPCO варьируется от консультационных услуг до производства зарядных устройств для электромобилей.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов.)