Стало известно, как "двоечники" ОПЕК+ мешают сокращению добычи
"Двоечники" ОПЕК+ с мая по август суммарно не сократили добычу нефти примерно на 2,375 миллиона обещанных баррелей в сутки, при этом больше всех задолжал альянсу Ирак — 698 тысяч баррелей в сутки. Как передает Trend, об этом сообщил Прайм источник в одной из делегаций, знакомый с отчетом прошедшего 16 сентября заседания техкомитета ОПЕК+.
"Общее перепроизводство участниками сделки с мая по август составило 2,375 миллиона баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.
Главным должником, согласно отчету, оказался Ирак, он не сократил около 698 тысяч баррелей в сутки.
Лента новостей
Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Азербайджане изменились требования по созданию сайтов госорганов в связи с соблюдением норм государственного языка
Армян за границей разгневало не только военное поражение, но и сплоченная активность нашей диаспоры — Госкомитет Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане посредством электронной кредитной платформы предпринимателям выдано более 50 млн манатов
Уголовное дело в отношении лиц, производивших и продававших контрафактные алкогольные напитки в Баку, направлено в суд
Армения перебрасывает из Ливана на оккупированные территории Азербайджана не семьи армян, а хорошо обученных армянских боевиков – арабский журналист-исследователь