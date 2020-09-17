Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не будет обсуждать пересмотр квот по добыче

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг пройдет по стандартной повестке, вопросы об усилении квот по сокращению добычи нефти обсуждать не планируется, уверяют источники ТАСС в делегациях, передает Trend.

Встреча министров комитета, в который входит восемь стран, начнется в 15:00 в режиме видеоконференции. Работу комитета возглавляют министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман и глава российского Минэнерго Александр Новак. В работе также принимают участие профильные министры ОАЭ, Кувейта, Ирака, Алжира, Венесуэлы и Казахстана.

"Повестка обычная, рассмотрим итоги исполнения соглашения в августе", - сказал один из собеседников. По данным технического комитета ОПЕК+, в августе страны альянса сокращали добычу нефти на 101% от плана, то есть с рынка удалось убрать 7,8 млн б/с. При этом странам не удалось компенсировать перепроизводство, допущенное в мае - июле. Согласно графику компенсации, в августе и сентябре эффективное сокращение добычи нефти должно составлять 8,85 млн б/с.

Другой собеседник ТАСС подтвердил, что обсуждение темы об усилении сокращения добычи "очень маловероятно". Идею о том, что ОПЕК+ может прибегнуть к пересмотру квот ранее озвучивали аналитики, считая, к этому нефтеэкспортеров может подтолкнуть коррекция цен на нефть с $46 до $39 за баррель. Однако по состоянию на 17 сентября котировки Brent снова превысили $42 за баррель. Ранее Александр Новак говорил, что краткосрочное снижение цены не повод для изменения долгосрочного плана.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с.