Мониторинг ОПЕК+ может обсудить влияние пересмотра прогнозов на свои будущие действия

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в рамках сегодняшнего заседания обсудит восстановление рынка нефти, а также может учесть пересмотр прогнозов в своих будущих действиях. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, с каким трудом идет восстановление к докризисным рыночным показателям. Пересматриваются прогнозы по восстановления мирового ВВП, нефтяного спроса, и это, конечно, те тенденции , которые мы должны сегодня с вами обсуждать и учитывать в дальнейших наших действиях", - сказал министр.

Новак отметил, что совокупный уровень исполнения сделки ОПЕК+ продолжает держаться на высоком уровне - выше 100% - и на втором этапе соглашения, который начался в августе.