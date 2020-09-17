Новак заявил, что текущие цены на нефть полностью соответствуют ситуации на рынке

Текущие котировки нефти полностью соответствует ситуации на рынке, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр энергетики РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке, с учетом того, что спрос еще не восстановился в полном объеме", - сказал он.

Министр также добавил, что сегодня потребление нефти в мире составляет 93 млн баррелей в сутки, что на 7% ниже докризисного уровня.

Восстановление мирового спроса на нефть может произойти во II квартале 2021 года, сообщил Новак.

"Мы считаем, что спрос [на нефть в мире] может быть восстановлен во II квартале 2021 года в полном объеме", - сказал он. При этом Новак добавил, что в последнее время Минэнерго РФ отмечает предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.

Как сообщил министр, накопленные мировые запасы нефти в августе сократились на 45 млн баррелей, в июле - на 34 млн баррелей. "Запасы постепенно сокращаются, накопленные в течение второго квартала, и мы видим, что уже июль и август - первые два месяца, когда постепенно остатки накопленные сокращаются. В августе сокращение составило примерно 45 млн баррелей, в июле - 34 [млн баррелей]", - сказал он.