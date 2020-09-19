Министр энергетики Азербайджана подчеркнул важность сотрудничества в рамках формата ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Единство, солидарность и сотрудничество составляют вершину всех интересов и целей ОПЕК в ее 60-летней деятельности и превращение идеи ОПЕК в реальность также является результатом доверия между нефтяными странами.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Достойно выполняя миссию регулирования в самых разных ситуациях, организация сумела адекватно реагировать на новые реалии, меняющие мировой энергетический баланс и конфигурацию нефтяного рынка. Структура "ОПЕК" также претерпели изменения. Одним из примеров этого стало создание формата ОПЕК + в декабре 2016 года", - сказал министр.

По его словам, с созданием такого формата организация вышла на новый уровень развития. Она получила более широкую модель сотрудничества, эффективный механизм регулирования.

""Декларация о сотрудничестве" обеспечила интересы не только стран-добытчиков и экспортеров нефти, присоединившихся к этому документу. Она также стала гарантом регулирования глобального нефтяного рынка в соответствии с меняющейся ситуацией под влиянием многочисленных факторов и рисков”, - подчеркнул министр.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана с организацией в рамках формата ОПЕК +, министр отметил, что одной из самых важных ценностей является солидарность. Сотрудничество и солидарность стран, входящих в ОПЕК и не только, во время нынешних непростых испытаний является самым красивым подарком на юбилей.

Отметим, что в «картель» ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 процентами мировой нефтедобычи).

(Автор: Фидан Бабаева.)

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