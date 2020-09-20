Китайская компания Universal Energy планирует участвовать в производстве "зеленой" энергии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Universal Energy, действующая в сфере возобновляемой энергетики, планирует наладить деятельность в Азербайджане, для обеспечения в стране производства "зеленой" энергии, сообщили Trend в компании.

Как отметили в компании, на данный момент у Universal Energy есть шесть энергетических проектов в Казахстане, включая три уже действующих фотоэлектрические электростанции и три ветряные электростанции, которые находятся на стадии строительства.

"Стремясь стать ведущим игроком на рынке возобновляемой энергетики в странах, входящих в инициативу "Один пояс, один путь", Universal Energy на протяжении пяти лет активно работает на казахстанском рынке. В настоящее время компания является одним из крупнейших инвесторов проектов возобновляемой энергетики в Казахстане", - сказали в компании.

Там же отметили, что при общей мощности 380 МВт все шесть проектов включены в список китайско-казахстанских промышленных и инвестиционных проектов.

"Ожидается, что после реализации всех этих проектов, выработка электроэнергии данными станциями достигнет 980 миллионов кВтч в год, что может удовлетворить потребность в электроэнергии около 600 тысяч частных домов", - сказали в компании.

Представитель компании также отметил, что согласно текущим оценкам, запуск проектов снизит объемы выбросов углекислого газа на 987,5 тысячи тонн в год.

"Используя полученный опыт в Казахстане, компания планирует наладить бизнес в Азербайджане, для дальнейшей поддержки страны во внедрении изменений в существующую энергетическую структуру и обеспечения производства "зеленой" энергии для использования местными жителями", - сказали в компании.

Universal Energy - международная компания, базирующаяся в Шанхае, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии и на инвестировании, строительстве и эксплуатации проектов ветроэнергетики и солнечной энергетики по всему миру.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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