Консорциум TAP о деталях тестовых поставок газа из Азербайджана в Европу

БАКУ/ Trend/ - В рамках подготовки к началу коммерческой эксплуатации, а также в рамках этапа испытаний и ввода в эксплуатацию, Трансадриатический трубопровод (TAP) был заполнен природным газом от греко-турецкой границы до компрессорной станции в Фиере (Албания), сообщил Trend глава по внешним связям TAP Вугар Вейсалов.

"Испытания и ввод в эксплуатацию морского и итальянского участков будут проходить в соответствии с графиком проекта, чтобы начать процесс ввода в эксплуатацию и обеспечить готовность к транспортировке первого газа с "Шах Дениз – 2" в четвертом квартале 2020 года", - сказал он.

Отметим, что ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что начались тестовые поставки газа с "Шах-Дениз-2" в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Источники отметили, что ТАР был заполнен газом для испытаний трубопровода и для хранения газа.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы до конца года первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, 550 которых будут проложены по территории Греции, 215 километров - в Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - в Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn