Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в энергетической сфере

БАКУ/ Trend/ - Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в сфере энергетики, сообщили Trend в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим связям (SECO).

"В особенности это касается энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Мы также поддерживаем "Южный газовый коридор", поскольку он способствует энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок в Европу. Швейцарская компания AXPO владеет 5-процентной долей в проекте TAP, который является частью "Южного газового коридора", - сказали в SECO.

Как отметили в ведомстве, в Швейцарии много поставщиков инновационных энергетических технологий: "По мере продвижения энергетического перехода в Швейцарии и многих странах эти компании видят растущие возможности на рынках, предлагающих привлекательные инвестиционные условия. Развитие конкретных проектов сотрудничества между азербайджанскими и швейцарскими компаниями зависит от взаимного интереса этих компаний".

"Благодаря выгодному географическому положению на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан предлагает возможности для иностранных инвесторов в сфере транспорта, например в рамках новой свободной экономической зоны Алят. В целом, сотрудничество между азербайджанскими и швейцарскими компаниями в сфере транспорта зависит от взаимного интереса этих компаний. В качестве примера можно привести плодотворное сотрудничество между Stadler Rail и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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