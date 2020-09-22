Продлен срок реализации совместного проекта SOCAR и ПРООН

БАКУ /Trend/ - Срок реализации совместного проекта азербайджанской госкомпании SOCAR и Представительства Программы развития ООН (ПРООН) под названием "Национальные планы деятельности по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана" (NAMA) продлен до 31 декабря 2020 года, сообщили Trend в ПРООН.

"Хотя мы многого достигли за последние пять лет, проект NAMA столкнулся с рядом проблем из-за пандемии коронавируса. С марта мы планировали провести два семинара со специалистами по энергоэффективности в зданиях, транспорте и по сбору попутного газа из нефтяных скважин, чтобы подвести итоги нашего проекта и выдвинуть предложения по дальнейшим шагам. Однако, к сожалению, ни семинары, ни другие запланированные мероприятия так и не состоялись. В связи с этим ПРООН решила продлить проект NAMA до 31 декабря 2020 года. В настоящее время изменений по проекту нет, и все мероприятия будут продолжены в соответствии с проектным документом", - сказали в ПРООН.

Отметим, что в марте 2016 года ПРООН и SOCAR запустили проект NAMA. Соответствующее соглашение было подписано в феврале 2015 года и срок реализации проекта истек 20 марта 2020 года.

Проект NAMA включает три компонента: программа "Зеленое здание" в SOCAR; устойчивая транспортная система в SOCAR; программа по сбору попутного газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

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