Нефть дешевеет на данных властей США о росте запасов

Цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67%, до 41,44 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 39,45 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 0,7 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. При этом аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,3 миллиона баррелей.

Данные API усилили опасения рынков по поводу спроса, которые привели к распродаже на нефтяном рынке в понедельник. Растущее число случаев заражения коронавирусом во многих странах возобновило опасения по поводу спроса на топливо, поскольку увеличение темпов заболеваемости грозит новыми карантинными ограничениями.

"Нефть находится на неизведанной территории", — сказал агентству Блумберг аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Тем временем Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) во вторник объявила о снятии режим ЧС с крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина. Это позволит NOC возобновить производство и экспорт на мировые рынки.