В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
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В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
Агентство инноваций Азербайджана повышает качество деятельности инкубационных и инновационных центров
Председатель организации удин поблагодарил Азербайджан за условия, созданные в стране для энтических меньшинств
RAEX: Структурные реформы в государственном секторе экономики поддержат экономическое развитие Узбекистана
Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство — спикер Милли Меджлиса (ФОТО/ВИДЕО)
Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов
«СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде
Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность — болгарский депутат Европарламента
Болгарский евродепутат: Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы (ФОТО)
Посольство Азербайджана в России делает все возможное для защиты прав задержанных в Дагестане сограждан
На заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли рассмотрены обращения об изменении импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции
Исмаил Серагельдин: ООН необходимо использовать все возможности для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Впервые выращенные в Италии луковицы шафрана покидают свою историческую родину и отправились в Узбекистан