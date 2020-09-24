«Азеришыг» объявил объем технических потерь электроэнергии

БАКУ /Trend/ - До создания ОАО «Азеришыг» в 2015 году технические потери электроэнергии электросети Азербайджана составляли 13,9 процента, в 2016 году этот показатель снизился до 10 процентов, в 2017 году до 9,9 процента, в 2018 году до 9,8 процента, а в 2019 году до 9,7 процента.

Как сообщил Trend глава пресс-службы компании Вагиф Мустафаев, показатель технических потерь в 2020 году планируется снизить до 8,9 процента.

По его словам, сегодня ОАО «Азеришыг» продолжает необходимые мероприятия по снижению технических потерь, совершенствованию системы учета, а также по обеспечению стабильной системы электроснабжения.

"Для этого в электрических сетях ведутся капитальные работы по реконструкции, деревянные столбы заменяются на новые железобетонные, а также обновляются счетчики. Всего за 2015-2020 годы новыми счетчиками было обеспечено около 1,3 миллиона абонентов, из которых 1 миллион 157 тысяч - население, а 142 тысячи 309 - не относящиеся к населению абоненты. За первые 8 месяцев 2020 года новыми счетчиками были оснащены в общей сложности 151 045 абонентов, из которых 142 808 - население, а 8 237 - не относящиеся к населению абоненты. За первые 8 месяцев 2019 года уровень технических потерь снизился на 9,7 процента, а за 8 месяцев 2020 года этот показатель снизился до 9 процентов. В целом, уровень технических потерь по ОАО «Азеришыг» за последние пять лет снизился на 5процентов", - сказал Вагиф Мустафаев.

Он отметил, что ОАО «Азеришыг» проводит масштабные работы по реконструкции системы электроснабжения во всех селах и поселках страны:

"За последние 5 лет в более чем 500 селах и поселках, а за 8 месяцев текущего года - более чем в 50 административно-территориальных единицах страны проведены работы по реконструкции. Сотни тысяч потребителей круглосуточно обеспечены стабильной и качественной электроэнергией".

(Текст: Жаля Гасымова)