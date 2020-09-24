Цены на нефть слабо колеблются из-за укрепления доллара и неопределенности

Цены на нефть в четверг днем незначительно колеблются на фоне неопределенных перспектив мировой экономики и спроса на сырье, а также укреплении курса доллара к другим мировым валютам. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 41,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — опускалась на 0,05%, до 39,91 доллара за баррель. Утром в четверг снижение цен на нефть составляло в среднем 1%.

Участников рынка беспокоят перспективы мировой экономики и спроса на нефть на фоне возобновления роста случаев заболевания коронавирусом и повторного введения некоторыми странами ограничений. "Экономическая неопределенность и недавний рост числа случаев заболевания COVID-19 будут удерживать цены нефть от слишком сильного роста в следующие две недели, и, вероятно, они продолжат торговаться в довольно узком диапазоне", — считает глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.

Негативным фактором для цен на нефть является и рост курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара растет четвертый день подряд — за это время он укрепился на 1,8%, до максимума с конца июля в 94,55 пункта.

Трейдеры также оценивают сообщения в СМИ о том, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+.