Компания ENKA Renewables о грузинском проекте каскада Намахванской ГЭС

БАКУ/Trend/ - Проект каскада Намахванской гидроэлектростанции (ГЭС) реализуется в Грузии с прямыми иностранными инвестициями в размере до 800 миллионов долларов.

Об этом Trend сообщили в ООО ENKA Renewables.

Как отметили в компании, основным инвестором и владельцем 90 процентов проекта является турецкая корпорация ENKA (ENKA Inşaat ve Sanayi A.Ş.) с 63-летней историей.

"Компания работает в основном в сферах машиностроения, строительства и энергетики в 64 странах мира, где в настоящее время занято более 20 000 человек. Около 10 процентов проекта принадлежит норвежской Clean Energy Group", сообщили в ENKA Renewables.

По данным компании, Каскад НамахванскойГЭС состоит из Нижней Намахванской ГЭС с установленной мощностью 333 МВт и расчетной годовой выработкой 1 135 ГВтч, и Верхней Намахванской ГЭС с установленной мощностью 100 МВт и расчетной годовой выработкой 343 ГВтч.

Отметим, что согласно плану, каскад Намахванской ГЭС будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)