Саудовская Аравия в сентябре добывала 8,97 млн б/с

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, в сентябре добывала 8,974 млн б/с против 8,988 млн б/с в августе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил саудовский отраслевой источник.

Таким образом, королевство выполнило квоту в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в сентябре более чем на 100%. По договоренностям, саудовская добыча нефти с августа по декабрь должна быть не более 8,993 млн б/с.

По данным собеседника ТАСС, экспорт нефти королевства в сентябре вырос по сравнению с августом на 100 тыс. б/с, до 6,1 млн б/с.