Парвиз Шахбазов обратился к международным энергетическим организациям в связи с военными провокациями Армении

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов направил официальное обращение международным энергетическим организациям в связи с продолжающимися с 27 сентября военными провокациями Армении, направленными против гражданского населения Азербайджана и стратегически важной энергетической инфраструктуры.

Как сообщили Trend в министерстве, обращение было направлено в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Форум стран-экспортёров газа (GECF), Международную энергетическую хартию, Международное энергетическое агентство (IEA), Мировой нефтяной совет (WPC), Мировой энергетический совет (WEC) и

Международный газовый союз (IGU).

В обращении отмечается, что Армения игнорирует нормы и принципы международного права, в том числе нормы международного гуманитарного права, требования Женевской конвенции 1949 года и Дополнительных протоколов к ней. В частности, ракетный обстрел крупнейшей электростанции в регионе - Мингячевирской ТЭС 4 октября 2020 года, главного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан 6 октября 2020 года, а также возникновение опасной ситуации вокруг Южно-Кавказского газопровода, Западного экспортного трубопровода были расценены как террористические акты против региональной и международной энергетической безопасности, интересов государств, представленных в этих проектах.

"Контрнаступательные операции азербайджанской армии на международно признанных территориях Азербайджана направлены на пресечение захватнической политики Армении и создание безопасной атмосферы в регионе. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН также призывают Армению к прекращению оккупации и немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий", - говорится в обращении.

В обращении содержится призыв к международному сообществу и странам-партнерам резко отреагировать на захватническую политику Армении, а также взятие ею под прицел международных проектов, имеющих стратегическое значение, в том числе нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.