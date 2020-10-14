В прифронтовых районах Азербайджана свыше 270 трансформаторов и до 1200 опор пришли в негодность (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела населенных пунктов Азербайджана вооруженными силами Армении до 330 раз перебиты линии электропередач (ЛЭП) различного напряжения, а также выведены из строя более 270 трансформаторов и до 1 200 опор.

Как сообщили в среду Trend в ОАО "Азеришыг", сотрудники ОАО, которые круглосуточно обслуживали населенные пункты вблизи линии соприкосновения, в короткие сроки устранили последствия этих аварий.

Также были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников, работающих в прифронтовых районах. Работающие на особо опасных участках сотрудники обеспечены бронежилетами и касками.

В ведомстве напомнили, что по приказу председателя ОАО "Азеришыг" с первого дня событий на линии фронта создан специальный штаб. Командированный в приграничные районы руководящий состав ОАО "Азеришыг" контролирует ситуацию на местах и регулярно инструктирует сотрудников.

В прифронтовые районы отправлены запасные трансформаторы, провода, столбы, запчасти и оборудование. Особо важные здания во всех районах вдоль линии фронта были дополнительно оснащены резервными генераторами. В обеспечении дополнительными материалами проблем нет.

В ОАО добавили, что до сих пор свыше 300 сотрудников ведомства добровольно вступили в ряды азербайджанской армии.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)