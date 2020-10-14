Европа должна делать выбор между Арменией и своей энергетической безопасностью - правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Европа должна делать выбор между Арменией и энергетической безопасностью, в которой Азербайджан играет немаловажную роль. Об этом сказали Trend в среду в правительстве Турции.

В правительстве Турции отметили что, военная агрессия Армении против Азербайджана в первую очередь реальная угроза для энергетической безопасности Европы.

«Если Европа заинтересована в своей энергетической безопасности, то она должна всячески надавить на Армению для соблюдения режима прекращения огня. Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы, которая нуждается в диверсификации энергетических ресурсов и Европа не должна упускать это из виду»- сказали в правительстве Турции.

Отметим, что до конца года ожидается запуск «Южного газового коридора», который обеспечит поставку газа из Каспийского региона в Европу, тем самым, открывая новый маршрут и новый источник поставок энергоресурсов в Европу, что служит стратегии Европы по диверсификации.

Инициированный Азербайджаном проект «Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС. Стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов долларов.

«Южный газовый коридор» включает в себя четыре проекта: «Шах Дениз-2», Расширение Южно-кавказского трубопровода, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

Прогресс в рамках второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» превысил 95 процентов.

«Полностью завершены расширения Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP. А накануне было объявлено о практическом завершении строительства TAP.