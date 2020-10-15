SOCAR увеличила экспорт природного газа

Энергетика 15 октября 2020 19:56 (UTC+04:00)
SOCAR увеличила экспорт природного газа
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