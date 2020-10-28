Достигнут прогресс в модернизации энергосистемы - Генсек энергетической Хартии

БАКУ /Trend/ - Мы добились прогресса в модернизации энергетического сектора. Как передает Trend об этом на Бакинском международном форуме энергетической хартии на тему “Переход к возобновляемым источникам энергии в производстве электроэнергии, в секторах транспорта, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции» сказал генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Руснак.

По его словам, акцент делается на новых технологиях для дальнейшей диверсификации в энергетическом секторе. Так, доля возобновляемых источников в энергетике составляет 60 процентов и процесс инвестиций за рубеж все больше растет.

Однако Руснак подчеркнул, что значительные инвестиции в эти источники все еще нужны, а для этого необходима международная практика. Все эти моменты и являются целью хартии.

Генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Русак также выразил озабоченность в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта и пожелал, чтобы этот конфликт как можно скорее был урегулирован.

Отметим, что сегодня на Бакинском международном форуме энергетической хартии обсуждалась тема «Перехода к возобновляемым источникам энергии в транспорте, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции».

Мероприятие было организовано совместно министерством энергетики Азербайджана и Международной Энергетической хартией. На мероприятии участвуют министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, Генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Руснак, директор по энергетической политике Генерального директората по энергетике Кристина Лобильо Борреро и другие представители Энергетической хартии.

(Автор: Зейни Джафаров)

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