Строительство Атырауского газохимического комплекса продолжается в Казахстане

Строительство Атырауского газохимического комплекса, основной продукцией которого станут полиолефины, продолжается. Прогресс проекта составляет 77%.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Rupec, заявил представитель компании ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

По информации компании, проектирование нового ГХК уже завершено, поставка основного оборудования выполнена на 70%, строительно-монтажные работы на объекте завершены на 46%.

Проектная мощность комплекса – 500 тыс. тонн полипропилена. К производству запланированы десятки марок полимера пропилена для упаковочных материалов, товаров домашнего обихода, волокон, нитей, медицинских изделий, труб, мебели и т.д.

Ранее сообщалось, что запуск нового комплекса в Атырауской области был перенесен с 2021 года на 2022 из-за пандемии COVID-19.

Производство полипропилена разместится на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в 33 километрах от Атырау, в 8-9 километрах севернее железнодорожной станции Карабатан.

Поставщиком пропана выступит крупнейший производитель сжиженного газа в Казахстане компания "Тенгизшевройл".

Оператором проекта по производству полипропилена выступает ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI Inc.). В декабре 2015 года между KPI и китайской China National Chemical Enginnering Co. (CNCEC) был подписан ЕРС-контракт на сумму $1,8 млрд.

На втором этапе создания газохимического комплекса планировалось ввести в эксплуатацию производство полиэтилена. Инвестиции в данную фазу проекта оценивались в $4,15 млрд. В 2015 году один из двух акционеров данного проекта LG Chem принял решение о выходе из него.

В марте 2018 года Минэнерго РК заключило меморандумы о сотрудничестве в рамках обоих проектов с ФНБ "Самрук-Казына" и австрийской компанией Borealis. По проекту производства полипропилена Borealis должна была провести технико-экономический анализ и юридическую экспертизу. Второе соглашение закрепляло основные условия сотрудничества по проекту производства полиэтилена, а также пакет мер государственной поддержки и обуславливало переход на стадию проектирования. ТЭО предполагалось завершить в 2018 году. Однако в 2020 году австрийская компания заявила о выходе из проекта.