Назван годовой эффект от внедрения в РК энергосберегающих технологий

Специалисты Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК подсчитали эффект от внедрения энергосберегающих технологий в Казахстане в 2019 году. 28,2 млрд тенге – такова сумма полученной экономии, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В рамках деятельности АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» ведется Государственный энергетический реестр (ГЭР) предприятий, куда включены государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора, потребляющие более 100 тонн условного топлива в год, а также субъекты бизнеса, потребляющие более 1500 т.у.т. в год. Таких субъектов по итогам 2019 года в госреестре зарегистрировано 20 533.

Ключевым инструментом политики энергосбережения является ГЭР.

В 2018 году годовая экономия, полученная от снижения энергопотребления путем внедрения энергосберегающих мероприятий, составила 27 млрд тенге. Энергоэффективность повысили 472 субъекта ГЭР. В результате, показатель энергоемкости ВВП в 2018 году снизился на 21,6% от уровня 2008 года. С 2013 года субъектами ГЭР было привлечено 302,2 млрд тенге инвестиций.

Насколько снизился показатель энергоемкости ВВП по итогам 2019 года, специалисты смогут сказать только по итогам 2020 года.

Общее потребление энергоресурсов субъектами ГЭР за 2019 год составило 61,1 млн т.у.т. Доля бизнеса – 59%, учреждений квазигосударственного сектора – 39%, государственных учреждений - 2%.

Ведение Государственного энергетического реестра дает возможность наблюдения за ростом/снижением энергопотребления, реализацией предприятиями планов внедрения энергосберегающих технологий, возможность проведения ежегодного анализа и энергоаудита, а также сбора прогнозных показателей.

(Редактор: Наталья Кочнева)