Развитие хорошо функционирующего газового хаба диверсифицирует газовый рынок Грузии - Energy Community

БАКУ/Trend/ - Развитие хорошо функционирующего газового хаба диверсифицирует газовый рынок Грузии.

Об этом Trend сообщил директор секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

По его словам, это повышает надежность поставок, дает точные и надежные ценовые сигналы и тем самым способствует экономическому развитию Грузии.

Как отметил Копач, в настоящее время рынок газа Грузии неликвиден и закрыт.

"Чтобы стать региональным газовым хабом, необходима прочная правовая, нормативная и финансовая база, включая создание газовой биржи, разделение Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC), принятие рыночных правил и концепций, способствующих реальной конкуренции и т. д.", - сказал он.

Директор сказал, что увеличение ликвидности является самой большой проблемой в настоящее время, так как это потребует увеличения импорта из России, начала импорта газа из Турции и продажи так называемого социального газа, полученного в качестве транзитного дохода от SOCAR.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева.)