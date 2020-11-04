Азербайджан и Украина наращивают сотрудничество в сфере возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности азербайджано-украинского сотрудничества в области возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно данным, состоялась онлайн-встреча между представителями министерства энергетики Азербайджана и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. «Мероприятие было организовано с целью обмена взаимным опытом и информацией в области возобновляемой энергии и энергоэффективности, а также обсуждения возможностей сотрудничества», - говорится в сообщении.

Согласно данным, в мероприятии приняли участие сотрудники министерства энергетики Азербайджана во главе с руководителем аппарата Зауром Мамедовым, а также Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии и Агентства по регулированию энергетических вопросов. Со стороны Украины - заместитель руководителя и сотрудники Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константин Куран.

«В начале встречи Мамедов проинформировал о том, что широкомасштабная провокация, совершенная вооруженными силами Армении с 27 сентября, привела к разрушениям и пожарам на гражданских объектах, а также угрожает энергетической инфраструктуре Азербайджана», - говорится в сообщении.

Константин Гура, в свою очередь, выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

Далее, в соответствии с повесткой дня мероприятия была представлена информация о проделанной работе и текущих проектах в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности в Азербайджане. Госагентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины была представлена презентация, охватывающая такие аспекты, как законодательная и государственная политика в соответствующей области, основные приоритеты, поддержка со стороны государства в этой области, тенденция роста мощности строительства возобновляемых энергетических станций, международное сотрудничество в этой области и другие сферы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Fidan_Babaeva