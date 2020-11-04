Нефть подорожала почти на 3% на фоне ожиданий итогов выборов президента США
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent и марки WTI на бирже ICE в Лондоне росла к уровню закрытия предыдущих торгов, в пике достигая $40,7 за баррель (+2,49%) и $39,2 за баррель (+3,19%) соответственно. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки.
К 08:28 мск нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $40,67 за баррель (+2,42%). В то же время нефть марки WTI торгуется на уровне $38,92 (+2,45%).
Нефть дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США.
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