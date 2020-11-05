Нефть дешевеет на 2% в рамках коррекции и в ожидании новостей из США

Мировые цены на нефть в четверг утром падают на 2%, — инвесторы фиксируют прибыль после роста котировок в среду почти на 4% и продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,99% — до 40,41 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,02% — до 38,36 доллара за баррель.

Днем ранее котировки нефти выросли в пределах 4%, получив поддержку от статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 октября снизились на 8 миллионов баррелей, хотя ожидался рост на 0,9 миллиона. Добыча в стране за отчетный период, по данным минэнерго США, составила в среднем 10,5 миллиона баррелей в день, сократившись на 600 тысяч баррелей в сутки.

В центре внимания рынков остаются президентские выборы в США, прошедшие во вторник. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, хотя действующий президент, республиканец Дональд Трамп еще в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.